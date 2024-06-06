Владимирцы могут посетить Симфоническую экспедицию Концерт на Сунгире - лишь начало музыкального...

Владимирцы могут посетить "Симфоническую экспедицию"Концерт на Сунгире - лишь начало музыкального путешествия по красотам Владимирской земли.6 июня для зрителей, вместе с губернаторским симфоническим оркестром, выступят солисты: Анастасия Хорошева, Виталий Назаров (гобой), Борис Андрианов (виолончель), Аксинья Потёмкина (фортепиано).Ведущий - музыкальный критик и журналист Артём Варгафтик.Начало концерта - в 19:00.Экспедиция называется "Симфонической", так как главной составляющей будет именно симфоническая музыка. И, конечно, путешествия по историческим местам 33 региона.Также концерты состоятся в усадьбе Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, на месте исчезнувшего города Ярополча-Залесского в Вязниковском районе, на родине Владимира Солоухина - в селе Алепино.Завершится первая "Симфоническая экспедиция" 14 июня на Соборной площади.