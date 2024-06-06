С 10 по 12 июня в областной столице впервые пройдет международный молодежный фестиваль «Владимирские музыкальные сезоны».

С 10 по 12 июня в областной столице впервые пройдет международный молодежный фестиваль «Владимирские музыкальные сезоны». Он объединит молодых исполнителей русской, академической, популярной и ультрасовременной музыки и станет площадкой для укрепления и расширения неформальных контактов культурных и деловых кругов на основе «музыкальной дипломатии».Около 300 музыкантов из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Казани, Китая и Египта поделятся своим творчеством не только на открытых площадках, но и на улицах города.— Таким образом мы хотим приблизить русскую классическую музыку к пониманию современной молодежи и вывести ее за пределы стен Владимирского музыкального колледжа и концертных залов, — пояснила заместитель регионального министра культуры Елена Соскова.Первый мини-концерт в честь приезда гостей фестиваля состоится 10 июня на железнодорожном вокзале.11 июня творческие коллективы выступят на площадке перед Владимирским областным музыкальным колледжем, а 12 числа, в День России, гала-концерт пройдет возле Пушкинского сквера.