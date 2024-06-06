Владимирская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста» – главная тема съезда.

Владимирская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста» – главная тема съезда. Официальную делегацию 33-его региона возглавил губернатор Александр Авдеев. В неё вошли руководители экономических блоков правительства, предпринимательства и туризма, представители предприятий «Русклимат», «Алмазная долина» и Муроммашзавод. Регион презентует туристический проект кемпбот-амфибия или хаусбот, который разработали