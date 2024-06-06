На отдых во Владимирскую область приехали 215 детей из Белгородчины в сопровождении 40 взрослых.

На отдых во Владимирскую область приехали 215 детей из Белгородчины в сопровождении 40 взрослых. Об этом 6 июня рассказала регионального правительства.Одних ребят разместят в областном лагере «Олимп», других детей отправят в учреждения Киржачского, Ковровского и Петушинского районов. Белгородских детей обеспечат питанием и создадут все условия для полноценного отдыха.«При этом мы исходим из того, чтобы обеспечить отдых и юным жителям Владимирского региона, чтобы все заявки были удовлетворены. То есть в ущерб отдыху детей из нашего региона это не идёт», - отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов.Всего на отдых в 33-й регион должны приехать около 500 детей из Белгородской области.