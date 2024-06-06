Об этом сообщают представители регионального Правительства.

Владимирские чиновники посетили города Донецкой народной республики. Об этом сообщают представители регионального Правительства.Направились туда заместитель губернатора Сергей Волков и Александр Батурин, Министр архитектуры и строительства. В два города наведались управленцы: Кировское и Докучаевск.«Представители региона проинспектировали ход ремонтно-восстановительных работ на объектах электроснабжения, проверили ремонт крыш многоквартирных домов и устройство пищеблоков учебных заведений», – рассказали в пресс-службе.Кроме того, мужчины провели совещания с руководителями муниципальных образований, начальниками подрядных организаций и Правительством ДНР.