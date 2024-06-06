Владимирские дайверы очистили Улыбышевские карьеры Экологическая акция в этом году прошла в 20-ый...

Владимирские дайверы очистили Улыбышевские карьерыЭкологическая акция в этом году прошла в 20-ый раз. Репортаж Веры Куликовой.На водоеме Улыбышево - дайверы региона вместе с семьями. Представители клуба любителей подводного плавания "Русский Экстрим" собрались, чтобы почистить водоем и убрать территорию вокруг него. Ежегодно аквалангисты собираются, чтобы провести генеральную уборку. В этом году уже в двадцатый раз!Сергей Байков, руководитель клуба дайверов "Русский экстрим":- Цель у нас основная - "В городе твоем-чистый водоем". Мы собираемся для того, чтобы показать, какое количество мусора остается на территории водоема и под водой. Хорошо, что дайверы могут это увидеть. Потому что некоторые считают, что если в воду кинуть, то там ничего не видно. Однако. Нет. Там тоже это есть.Дайверы позаботились обо всем. Заказали самосвал для вывозки мусора, закупили перчатки, инвентарь. Традиционно субботник проводят в начале купального сезона в любимом месте отдыха владимирцев.Владислав Смирнов, дайвер:- "Русский экстрим" каждый год организовывает День очистки водоемов. Собираемся всегда здесь, вывозим большое количество мусора, который собирается, как на суше, так и под водой.На генеральную уборку вышла и Ольга Канищева. Руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области подчёркивает: загрязнение водоемов и прилегающих к нему зон - серьезная проблема для экологии, и угроза для здоровья людей. Берег и дно таят множество опасных находок - битое стекло, арматура, неразлагающийся пластик...Ольга Канищева, начальник Дирекции особо охраняемых территорий Владимирской области:- Мы убираем карьеры Улыбышевские. Надеемся, что они с каждым годом будут чище и чище! Надеемся на сознательность людей, которые при открытии пляжного сезона будут понимать, что они все-таки приезжают в чистое место. И что мусор должны убирать вместе со своим отъездом.Акция собрала рекордное количество участников - 58 человек. Ее поддержали и меценаты, и государственные природоохранные органы. Теперь карьер сияет чистотой. И, как утверждают дайверы, - улов оказался намного меньше, чем в прошлые годы.Вера Куликова. "Вести-Владимир".