Владимирские энергетики оперативно ликвидировали последствие грозового шторма Губернатор Александр...

Владимирские энергетики оперативно ликвидировали последствие грозового штормаГубернатор Александр Авдеев поблагодарил энергетиков области за оперативную ликвидацию последствий грозового шторма. Энергетики восстановили работоспособность ЛЭП "Берково-Южная", - важнейший объект энергоснабжения Камешковского и Ковровского районов.Специалисты "Владимирэнерго" установили новую высоковольтную металлическую опору, смонтировали почти километр провода и газотроса. Этим занимались 45 человек, было задействовано 25 единиц техники. На месте аварии круглосуточно работал оперативный штаб.