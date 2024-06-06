В рамках национального проекта «Экология» подразделения Владимирского лесхоза получили 6 новых машин.

В рамках национального проекта «Экология» подразделения Владимирского лесхоза получили 6 новых машин. Об этом рассказала регионального правительства.Специалистам передали пять автоцистерн АЦ-2,5-40 и одну пожарную автоцистерну АЦ-6,0-40. Отмечается, что данная техника обладает повышенной проходимостью и может выполнять поставленные задачи в самых отдалённых и труднодоступных участках леса.Как подчеркнул заместитель губернатора Владимирской области Александр Максимов, ежегодно из областного бюджета по поручению руководителя 33-го региона направляется около 80 млн рублей на проведение противопожарных мероприятий.«Всего в 2024 году планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники и оборудования за счёт федерального бюджета и 9 единиц лесопатрульной техники за счёт областного бюджета», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.