Во Владимире из окна с шестого этажа выпал маленький ребенок, сообщили в региональном минздраве. Это уже пятый такой случай в области за последние две недели. Подробности случившегося не

Во Владимире из окна с шестого этажа выпал маленький ребенок, сообщили в региональном минздраве. Это уже пятый такой случай в области за последние две недели. Подробности случившегося не раскрываются, но точно известно, что малыш остался жив, к счастью, как и все остальные пострадавшие дети. Из пяти случаев во Владимире произошло два. Остальные – в районах.