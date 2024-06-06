Во Владимире из окна с шестого этажа выпал маленький ребенок, сообщили в региональном минздраве. Это уже пятый такой случай в области за последние две недели. Подробности случившегося в

Во Владимире из окна с шестого этажа выпал маленький ребенок, сообщили в региональном минздраве. Это уже пятый такой случай в области за последние две недели. Подробности случившегося в минздраве не раскрывают, но по своим источникам нам удалось узнать, что ребенку – два года, это девочка. Упала она из дома на улице Почаевской. Также точно известно,