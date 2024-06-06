Во Владимире оформлялись сделки с нарушением закона Как известно, 29 июня 2023 «Спортивная школа...

Во Владимире оформлялись сделки с нарушением законаКак известно, 29 июня 2023 «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике» в городе Владимире с одним и тем же предпринимателем как с единственным поставщиком, без проведения конкурентных процедур, заключены 4 контракта, сумма каждого из которых не превышает 600 тысяч рублей, на поставку спортивного инвентаря для художественной гимнастики.Общая стоимость заключённых договоров составила почти 2 млн рублей."Анализ предмета и условий заключенных договоров позволяет сделать вывод о том, что они имеют единый интерес, фактическую направленность на достижение единой цели и образуют единую сделку, которая искусственным образом раздроблена и с целью ухода от конкурентных процедур оформлена четырьмя самостоятельными договорами, заключенными в один и тот же день с одним субъектом предпринимательской деятельности", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В результате заключения вышеуказанных договоров подрядчик получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены договора. Тем самым он поставлен в преимущественное положение с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.В итоге в Арбитражный суд Владимирской области направлено исковое заявление о признании указанных контрактов недействительными и применении последствия недействительности сделок. А также взыскании с подрядной организации в пользу спортивной школы полученных за поставленные товары денежных средств.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений