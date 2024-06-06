Во Владимире открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину Гений русской поэзии занял достойное...

Во Владимире открыли памятник Александру Сергеевичу ПушкинуГений русской поэзии занял достойное место на Пушкинском бульваре Владимира. Сегодня - в день 225-летия Пушкина - в областной столице открыли памятник великому поэту. Репортаж Веры Куликовой.Эти овации - великому поэту. Памятник Пушкину на Пушкинском бульваре Владимира открывают в день 225-летия гения русской поэзии. На церемонии - руководство области и города, высшее духовенство, творческая интеллигенция. Председатель Заксобрания области Ольга Хохлова уверена: установка монумента - событие знаковое.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Нет в России человека, который не знаком с творчеством Пушкина, нет города в России, где бы не было увековечено имя Пушкина. Это либо улица, либо сквер, либо площадь целая, и вот, как у нас здесь - бульвар. Уже к столетию Пушкина был установлен 1899 году памятник. И сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость.Открытие памятника Пушкину в День русского языка митрополит Владимирский и Суздальский Тихон считает символичным. Александр Сергеевич немало потрудился для того, чтобы великий и могучий стал нашим главным фундаментом.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Александр Сергеевич стоит на переднем рубеже сохранения идентичности русского народа, сохранения русского языка и Русского мира...Солнце русской поэзии увековечил в бронзе заслуженный художник России - Игорь Черноглазов. Размер скульптуры с постаментом больше трех метров. Вес - почти 700 килограммов, гранитного основания - 3 тонны. Поэт изображен в движении.Александр Пушкин останавливался во Владимире в 1830-ом, когда ехал в свое имение в Болдино по муромскому тракту. Поездка задержалась на долгих три месяца из-за эпидемии холеры в Нижегородской губернии. В "Болдинскую осень" поэт написал 32 лирических стихотворения, завершил роман "Евгений Онегин", а также создал "Маленькие трагедии" и "Повести Белкина".Пушкина Игорь Черноглазов изобразил его в дорожной одежде. С неизменной тростью.Игорь Черноглазов, скульптор, заслуженный художник России, автор памятника Пушкину:- Трость - неотъемлемая деталь у Пушкина и в дороге, и, вообще, - Александр Сергеевич у нас был дуэлянтом, все это знают, и для того, чтобы тренировать руку, он носил стальную трость, и она была очень тяжелая.Великий поэт участвовал в двадцать одной дуэли, последняя с Дантесом оказалась роковой. Солнце русской поэзии закатилось 10 февраля 1837 года. Память о нем живет в каждом русском сердце.Во Владимире возобновлена традиция - бессмертные строки вновь звучат...у памятника Пушкина.Вера Куликова, Александр Голубев. "Вести-Владимир".