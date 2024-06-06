Во Владимире в парке Дружба состоялся ежегодный Пушкинский праздник Клуб исторического и...

Во Владимире в парке "Дружба" состоялся ежегодный Пушкинский праздникКлуб исторического и социального танца продемонстрировал наряды и танцы пушкинской эпохи. Дамам и кавалерам не помешал даже дождь. А участники коллектива культурно-досугового комплекса микрорайона Энергетик провели викторину по строкам из произведений Александра Сергеевича. И конечно, были представлены книги, написанные Пушкиным и посвященные ему. Их предоставила городская библиотека.