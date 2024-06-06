Во Владимирской области в широкий прокат выходит продолжение комедии Непослушники Комедия...

Во Владимирской области в широкий прокат выходит продолжение комедии "Непослушники"Комедия «Непослушники» продолжение успешной франшизы с Виктором Хориняком, Гошей Куценко и Юрием Кузнецовым в главных ролях. Все фильмы франшизы основаны на семейных ценностях, любви и доброте. В заключительной части, которая теперь называется «Непослушники».Особенное внимание уделяется заботе о детях — неважно, свои они или чужие.Фильм выпускает на широкие экраны компания КарроПрокат при участии телеканала «Россия» 6 июня 2024 года