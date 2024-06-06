Во Владимирском экзотариуме поселились краснокнижные шиншиллы А теперь о краснокнижниках -...

Во Владимирском экзотариуме поселились краснокнижные шиншиллыА теперь о краснокнижниках - Шиншиллах. Эта плюшевая радость пополнила ряды обитателей владимирского Экзотариума. Любуемся с Ангелиной Свищ.Три милых комочка, пару недель отроду. Пушистое пополнение - во Владимирском экзотариуме. Маленьким шиншиллам имена еще не придумали, пока бегают безымянными. И каждая норовит показать свой характер, правда, - за спиной матери.- Два месяца они живут с мамой чтобы она их кормила, потом они уже начинают самостоятельную жизнь. Рождаются они сразу с открытыми глазками. Сами могут уже бегать, что-то изучать, буквально - на следующий день.Шерсть шиншиллы - ее достоинство и недостаток. Мех очень густой и прочный, поэтому ценится на рынке. Пушистики занесены в Красную книгу. Увидеть их можно только в неволе. И это исключение из правил, когда дикому животному лучше под опекой человека.Александр Безруков - владелец Владимирского экзотариума:- В природе они были почти полностью истреблены, их на шубки добывали. В принципе, сейчас они нам вообще известны, благодаря тому, что была сделана экспедиция. Собрана по их отлову для того, чтобы их начать разводить в искусственных условиях.Темного цвета шиншиллы не случайно. "Играют в прятки" в скалах, их зона обитания высокогорье. Искусственно выведенные же - белые или серые. Самое активное их время - ночь.Александр Безруков - владелец Владимирского экзотариума:- Чтобы всегда было прохладно в месте, где они живут, поэтому им нужна такая шубка. Питаются они в основном травой, корой, у них рацион тоже очень скудный, поэтому когда их содержишь дома, их основное питание - ветки и сено.Сено необходимо шиншилкам для лучшего пищеварения и стачивания зубов. Но вот Александр своих шиншилок балует. Пушистые гурманы предпочитают вяленые фрукты, свежие овощи, травяные гранулы. Ну, а как устоять перед этой милотой?Ангелина Свищ, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".