Во Владимирскую область на летний отдых прибыла большая группа белгородских школьников Для них это...

Во Владимирскую область на летний отдых прибыла большая группа белгородских школьниковДля них это возможность провести каникулы в безопасности. Слово - Марии Платанюк.Во Владимир ребята из Белгорода прибывают ночным поездом. На перроне их встречают волонтёры, вожатые, представители муниципалитетов области и первый заместитель губернатора - Дмитрий Лызлов.Владимирская область принимает 500 белгородских школьников. Ребята - из Ивнянского района, который часто подвергается ракетно-артиллерийским ударам с территории Украины. Обстановка на Белгородчине напряженная и важно протянуть руку помощи. По словам самих детей и педагогов, эти каникулы для них - долгожданный подарок.Екатерина Лопатина, школьница (г. Белгород):- Я сейчас живу в безопасной зоне и прячусь в ванной в случае ракетной опасности. Я ожидаю очень крутую программу, что будет весело и познавательно. Я рада...Алина Серебрянникова, учитель начальных классов школы № 35 г. Белгорода:- Они в восторге о того, что они едут. Они рады.что отдохнут, что будут в безопасности, в спокойной обстановке, что они отдохнут. Они очень горели, очень ждали эту поездку.Дмитрий Лызлов подчёркивает: для ребят, как и для всех их владимирских сверстников, созданы комфортные условия. Где-то предусмотрены дополнительные места, где-то - еще одна смена.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Часть будет размещена в областном лагере "Олимп", часть - в муниципальных лагерях. Это Киржачский, Петушинский, Ковровский районы. Всех детей принимаем. Есть сопровождающие из Белгорода, 40 человек. На 21 день размещаем ребят. Обеспечим питание, отдых, досуг, все будет в порядке.Светлана Болтунова, министр образования и молодёжной политики Владимирской области:- Когда раздаются взрывы, когда летят пули, конечно, это психологически негативно сказывается на детском организме. И было принято решение губернатором Владимирской области Александром Александровичем Авдеевым пригласить школьников отдыхать в наши летние оздоровительные лагеря.До места назначения ребят сопроводят вожатые. Они же будут рядом каждый день.Владимир Жуков, вожатый лагеря "Олимп":- Сейчас у нас проходит смена военно-патриотической направленности. Совместно с "Движением первых". Там организованы различные мероприятия, направленные на патриотизм и поддержание духа и традиций русского человека, русского народа. И, конечно, это семья. Лагерь же на самом деле семья - огромная, дружная.Лагерь имени Матросова уже принял 50 человек, - рассказывает глава Киржачского района - Елена Карпова. Сейчас к ним присоединятся 30 белгородских ребят. Школьники из Белгорода- на постоянной связи с родителями. Новыми впечатлениями делятся в специальном чате.Елена Карпова, глава Киржачского района:- Что хочу сказать, ребята не избалованные. Ребята ответственные, один за всех, и все за одного. У нас и педагоги, и воспитатели, мы набрали очень хороший персонал, который практически круглосуточно с данными ребятами.Этим летом Владимирская область готова принять на отдых и ребят из Донецкой народной республики.Мария Платанюк. "Вести-Владимир".