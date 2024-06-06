Замгубернатора Владимир Куимов рассказал о праздничной программе к тысячелетию Суздаля В Суздале...

Замгубернатора Владимир Куимов рассказал о праздничной программе к тысячелетию СуздаляВ Суздале продолжают готовиться к празднованию тысячелетия. Подготовлена большая программа открытий и мероприятий, но главные торжества пройдут в начале августа. День города будет отмечаться три дня - 9, 10 и 11 числа.Подробно о событийной афише праздничных выходных в интервью "Вестям" рассказал заместитель губернатора региона Владимир Куимов.