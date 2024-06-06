Житель Коврова из мести сжег автомобиль не только бывшей супруги, но и рядом припаркованный В...

Житель Коврова из мести сжег автомобиль не только бывшей супруги, но и рядом припаркованныйВ отношении 37-летнего жителя Коврова завершено расследование уголовного делаВ пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали, рано утром 15 апреля обвиняемый, зная, что бывшая супруга паркует автомобиль KIA, на котором ездит, на улице Еловой в городе Коврове, из мести поджег иномарку.Мужчина камнем разбил стекло задней двери автомобиля и вылил в салон бензин, после чего поднес к разлитой жидкости зажигалку. В результате огонь распространился по всей машине, KIA выгорела полностью. Кроме того, пострадал и рядом припаркованный автомобиль такой же марки - его кузов деформировался.Материальный ущерб хозяйка машины оценила в 740 000 рублей, стоимость восстановительного ремонта автомобиля соседа превысила 390 000 рублей.Уже в полиции задержанный поджигатель пояснил, что не рассчитывал, что машина сгорит полностью. Свою вину местный житель признал и раскаялся в содеянном.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений