Трагедия произошла на фоне употребления алкоголя и ревности. Как рассказали в прокуратуре, в январе этого года в Коврове 40-летняя обвиняемая у себя дома выпивала вместе с сожителем и общей

Трагедия произошла на фоне употребления алкоголя и ревности. Как рассказали в прокуратуре, в январе этого года в Коврове 40-летняя обвиняемая у себя дома выпивала вместе с сожителем и общей знакомой. Последняя начала флиртовать с мужчиной. Когда гостья покинула дом, хозяйка высказала сожителю свои претензии по поводу этой ситуации. Она ревновала. Случился конфликт, во время которого