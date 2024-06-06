Жителю Мурома грозит до 6 лет тюрьмы за кражу крупной суммы денег со счета бывшей...

Жителю Мурома грозит до 6 лет тюрьмы за кражу крупной суммы денег со счета бывшей возлюбленной30-летний житель Мурома обвиняется в краже с банковского счета крупной суммы денег своей сожительницы.В ходе предварительного следствия установлено, что в конце декабря 2023 мужчина познакомился с жительницей Селивановского района, с которой стал совместно проживать, а в последующем дал ей в пользование свой телефон, на который она установила мобильное приложение одного из банков.В начале марта 2024 сожители поссорились, после чего обвиняемый забрал у потерпевшей свой телефон и ушел от неё.Вечером того же дня злоумышленник, воспользовавшись мобильным приложением банка перевел свыше 630 тысяч рублей со счета бывшей возлюбленной своим родственникам и знакомым.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Селивановский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.За совершение данного преступления грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений