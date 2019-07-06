Основатель группы На-на точит зуб на наследника. Бари
Алибасова разозлило поведение сына Бари Алибасова-младшего.
Основатель группы "На-на" точит зуб на наследника. Бари
Алибасова разозлило поведение сына Бари Алибасова-младшего.
Говоря об отпрыске, шоумен высказался достаточно резко.
Знаменитость не одобряет действия Алибасова-младшего.
"Мой сын – больной человек. Я в
больнице, а для него это пиар", – втоптал наследника в грязь основатель "На-на".
Бари Алибасов уверен, что сын
не навещал его в НИИ Склифосовского. Якобы Бари-младший в то время был занят самопиаром.
"Сын гонит, его там не
было. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам-то путаюсь, а он и
подавно не знает, что несет", – говорит продюсер.
Отметим, что ранее
Алибасов-младший говорил в интервью, что был первым кому отец позвонил после
отравления жидкостью для промывки труб. По словам отпрыска знаменитости, он прибыл
к родителю одновременно со "Скорой".
Меж тем Бари Алибасов-старший
не знает, звонил ли сыну. Продюсер вообще плохо помнит события того вечера. "Сыну
не знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было", – сказал студии Радио .
Напомним, в начале июнябыл госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что продюсер
группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб
"Крот". Врачи диагностировали ожоги внутренних органов. Несколько
дней шоумен провел в коме, а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера
выписали.