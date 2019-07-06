Основатель группы На-на точит зуб на наследника. Бари Алибасова разозлило поведение сына Бари Алибасова-младшего.

Основатель группы "На-на" точит зуб на наследника. БариАлибасова разозлило поведение сына Бари Алибасова-младшего.Говоря об отпрыске, шоумен высказался достаточно резко.Знаменитость не одобряет действия Алибасова-младшего."Мой сын – больной человек. Я вбольнице, а для него это пиар", – втоптал наследника в грязь основатель "На-на".Бари Алибасов уверен, что сынне навещал его в НИИ Склифосовского. Якобы Бари-младший в то время был занят самопиаром."Сын гонит, его там небыло. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам-то путаюсь, а он иподавно не знает, что несет", – говорит продюсер.Отметим, что ранееАлибасов-младший говорил в интервью, что был первым кому отец позвонил послеотравления жидкостью для промывки труб. По словам отпрыска знаменитости, он прибылк родителю одновременно со "Скорой".Меж тем Бари Алибасов-старшийне знает, звонил ли сыну. Продюсер вообще плохо помнит события того вечера. "Сынуне знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было", – сказал студии Радио .Напомним, в начале июнябыл госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что продюсергруппы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб"Крот". Врачи диагностировали ожоги внутренних органов. Несколькодней шоумен провел в коме, а затем пошел на поправку. 17 июня продюсеравыписали.