Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился через "Твиттер" к военным Венесуэлы. США призывают их защищать свободы демократической Венесуэлы, написал он.Venezuela’s military has a responsibility to safeguard democracy & the constitution, protect civilians & ensure access to basic rights of the people of Venezuela. We call on the Venezuelan military to protect the freedoms of a democratic Venezuela. https://t.co/otpuiQAZXU— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 июля 2019 г.По словам Болтона, венесуэльские военные несут ответственность за защиту демократии и конституции, защиту гражданских лиц и обеспечение доступа народа Венесуэлы к его основным правам. Так советник Трампа отреагировал на статью в The New York Times о внесудебных убийствах тысяч людей венесуэльским спецназом в последние полтора года — якобы при оказании сопротивления аресту.Накануне, 5 июля, Болтон, также через "Твиттер", поздравил Венесуэлу с 208-й годовщиной провозглашения этой страной независимости. По его словам, США продолжат поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя в начале года временным президентом Боливарианской республики, парламент Венесуэлы и самих венесуэльцев на пути к возвращению ими своей свободы.