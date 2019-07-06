Телеведущая Анфиса Чехова высмеяла недостатки внешности популярной журналистки. По ее мнению, Ксении Собчак не помешает операция по изменению челюсти.

Телеведущая Анфиса Чехова высмеяла недостатки внешности популярной журналистки. По ее мнению, Ксении Собчак не помешает операция по изменению челюсти.Несколько дней назад артистка отправилась в Южную Корею. В Сеуле она посетила местные музеи, магазины и рестораны, а также побывала в буддийском храме. Звезда не забыла заглянуть и в косметологический центр.В личном микроблоге Анфиса Чехова рассказала, что корейские врачи предложили ей пройти процедуру расщепления жировых отложений при помощи специального аппарата. "Доктор сделал диагностику моего тела и назвал меня жирной!.. Здесь, в Корее, все такие худые", – сообщила звезда.Во время ожидания своей очереди к медику актриса внимательно изучила буклеты с перечнем услуг. В одном из них телеведущая прочитала о том, что в корейской клинике могут изменить форму подбородка.По мнению , подобной процедурой могла бы воспользоваться ее коллега. "Я нашла процедуру для Ксении Собчак. Смотрите! Взяли и передвинули девушке челюсть, и она стала вот такой. Как красиво", – цитирует звезду Журналистка пока никак не ответила телеведущей.