В Румынии продолжается громкий судебный процесс между владельцами двух футбольных команд, каждая из которых считает себя наследницей знаменитого клуба Стяуа, выигравшего 45 национальных трофеев, а на уровне континента – Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В Румынии продолжается громкий судебный процесс между владельцами двух футбольных команд, каждая из которых считает себя наследницей знаменитого клуба "Стяуа", выигравшего 45 национальных трофеев, а на уровне континента – Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.Накануне один из местных судов Бухареста принял решение лишить всех этих наград клуб ФКСБ и присудить право на их обладание команде с названием, полностью повторяющим имя легендарного "Стяуа", сообщает Чемпионат.Ru со ссылкой на румынскую Gazeta Sporturilor. ФКСБ с 1998 года разорвал связи с армейским ведомством Румынии, которому принадлежал старый "Стяуа".В том же 1998 году бизнесмен Флорин Талпан при непосредственном участии военного ведомства страны создал новый "Стяуа", который в этом сезоне выступает в 4-м национальном дивизионе. И вот владелец "Стяуа" выиграл спор у собственника ФКСБ Джиджи Бекали в вопросе правопреемства.Суд постановил считать лишить ФКСБ побед в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и 45 национальных трофеев — 21 чемпионских титулов, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны. Что интересно, все выигранные клубом трофеи с 1998 по 2003 год также перешли к команде из 4-го дивизиона.