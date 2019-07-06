Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в гонке за пост лидера Консервативной партии и кресло премьера Соединенного Королевства.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в гонке за пост лидера Консервативной партии и кресло премьера Соединенного Королевства. По данным опроса газеты "Таймс", его готовы поддержать почти 75 процентов однопартийцев. Его главный соперник Джереми Хант набирает в три раза меньше.Голосование стартует в субботу и продлится две недели, сообщает телеканал "Россия 24". Изменить расклад сил могут два раунда теледебатов, которые пройдут на следующей неделе. 24 мая действующая глава правительства Тереза Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера консерваторов, а с избранием нового лидера тори — и с должности премьера. Главной причиной стал провал переговоров по выходу страны из ЕС.