На VIII Международном молодежном форуме Инженеры будущего начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ в Ракетно-космической корпорации Энергия Игорь Верховский предупредил о возможной проблеме, связанной с переходом управляемых полетов на новый корабль Федерация.

На VIII Международном молодежном форуме "Инженеры будущего" начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский предупредил о возможной проблеме, связанной с переходом управляемых полетов на новый корабль "Федерация".По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане. Как считает сотрудник РКК, спасение космонавтов будет практически невозможно, потому что у России нет быстроходных спасательных судов как военного, и так и гражданского назначения."До места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток - мы можем потерять экипаж", — пояснил Верховский.Верховский предложил молодым инженерам подумать над решением этой задачи. Возможно, суда-экранопланы могли бы взять на себя функцию высокоскоростных спасателей.Разработчик назвал и еще одну техническую трудность, связанную с полетами корабля "Федерация", пишет РИА Новости."Для пилотируемого корабля планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов для точной посадки очень немного", - пояснил Верховский.Корабль "Федерация" совершит первый полет в космос в 2022 году.