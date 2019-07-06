Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией. Министр считает ,что РФ и Грузия смогли установить интенсивные культурные и экономические связи, несмотря на наличие "красных линий территориальной целостности" в грузинском обществе. Эти связи, сказал министр, дают надежду на то, что Россия не введет торговое эмбарго, пишет РИА Новости."Важно, чтобы эти отношения были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными", - заявил Давиташвили.Как рассказал на той же встрече министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, Грузия поставляет в Россию 13 процентов своего экспорта вина. Министр пояснила, что усилиями правительства экономика Грузии уже весьма диверсифицирована, но это не повод отказываться от российского рынка."Экономика, в том числе и экспорт, должны расти, а у вас должен быть выбор торговли с любой той страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше", — заявила Турнава.За пять месяцев этого года Грузия поставила в Россию товаров на 219 миллионов долларов. Россия продала Грузии продукции на 350 миллионов долларов за тот же период. Опережает Россию в торговом балансе Грузии только Турция.20 июня в Тбилиси оппозиция устроила беспорядки, вызванные выступлением в парламенте Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Президент России Владимир Путин для безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.