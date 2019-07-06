Московский футбольный Спартак достиг договоренности с 32-летним итальянским защитником Сальваторе Боккетти о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что оборонец может продолжить карьеру в итальянской Вероне.

Московский футбольный "Спартак" достиг договоренности с 32-летним итальянским защитником Сальваторе Боккетти о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что оборонец может продолжить карьеру в итальянской "Вероне".Боккетти перешел в "Спартак" из казанского "Рубина" в 2013 году и в 2018-м выиграл вместе с "красно-белыми" чемпионат страны и Суперкубок России. При этом инсайдеры сообщали, что в ходе переговоров по расторжению соглашения итальянец требовал компенсации в размере миллиона евро.⚡ Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак»«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.https://t.co/SK2U7cgrNr#Спартак #Боккетти pic.twitter.com/zTNBOxUZJD— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июля 2019 г.