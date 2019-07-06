Алена Водонаева отправилась на отдых в Калифорнию. Фотографиями из отпуска звезда поделилась в Сети. Многие пользователи признались, что были разочарованы снимками модели.

Алена Водонаева отправилась на отдых в Калифорнию. Фотографиями из отпуска звезда поделилась в Сети. Многие пользователи признались, что были разочарованы снимками модели.Несколько часов назад блогер разместила фотографии, на которых она позирует на фоне природы в белом топе и джинсах модели "бойфренды". В подписи к посту звезда пожаловалась, что сильно поправилась, и новые джинсы подчеркивают ее недостатки."Все, с сегодняшнего дня перехожу только на зеленые полезные салаты. Но буду позволять себе RedBull иногда. Чтобы эти джинсы болтались на стройной заднице, а не сидели в обтяг на моей толстой жопе", – поделилась своими мыслями модель в Instagram.Большинство пользователей не согласились с . Они отметили, что артистка наговаривает на себя. "Ален, фигура и так топ. Успокойся", "Не поняла, а где толстая попа и джинсы в обтяг?", "Очень даже отлично сидят. Не выдумывай", – написали подписчики.Другие пользователи заявили, что посты модели в социальных сетях стали скучные и ничем не отличаются от сообщений в других популярных блогах. "Без обид, но какой-то контент в этот раз постный. Какой-то осадок остался. Скучно, придумайте что-то поострее", "Интересного контента все меньше. Одни похуделки кругом", – выразили мнение пользователи.