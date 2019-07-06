Три миллиона рублей удалось похитить неизвестному из сейфа одного из НИИ Российской академии наук, расположенных в столице. По сообщению пресс-службы столичного главка полиции, кража была совершена в доме 49 по Ленинскому проспекту.

Три миллиона рублей удалось похитить неизвестному из сейфа одного из НИИ Российской академии наук, расположенных в столице. По сообщению пресс-службы столичного главка полиции, кража была совершена в доме 49 по Ленинскому проспекту.Преступник проник в здание НИИ, взломав входную дверь, отжал замок двери одного из кабинетов, после чего вскрыл сейф и забрал оттуда три миллиона рублей. В полицию о краже сообщил накануне вечером старший научный сотрудник НИИ — мужчина 1979 года рождения, передает ТАСС.По данному адресу находится Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".