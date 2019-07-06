Президент Белоруссии впервые высказался после смертельного салюта в Минске. Сообщение появилось на официальном сайте Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии впервые высказался после смертельного салюта в Минске. Сообщение появилось на официальном сайте Александра Лукашенко.В пятницу, 5 июля, белорусский лидер принес соболезнования Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Он попросил передать слова поддержки пострадавшим."В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области", – говорится в официальном сообщении.После трагедии в Минске Александр Лукашенко также посвятил два сообщения президенту США Дональду Трампу и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Глава страны поздравил коллег с национальным праздником – Днем независимости.Как отмечает сайт udf.by, президент Белоруссии официально так и не принес соболезнования семье погибшей в результате ЧП во время салюта в Минске. "Такое равнодушие к произошедшему на праздновании 3 июля резко контрастирует с поведением главы государства в других экстренных ситуациях", – уточнили эксперты.Напомним, в среду, 3 июля, во время праздничного фейерверка по случаю Дня независимости в Минске произошли четыре взрыва. В результате погибла женщина, десятки человек получили ранения. Согласно предварительной версии, причиной трагедии стала некачественная пиротехника. СМИ окрестили произошедшее "кровавой бойней".Ранее "Дни.ру" написали о том, на было совершено дерзкое нападение. 28 июня 1994 года сотрудники правоохранительных органов избили политика в Доме правительства. К счастью, пострадавший отделался лишь несколькими ссадинами и царапинами.