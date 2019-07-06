06.07.2019

2019-07-06 15:50:21

Известная певица с матерью разбилась в ДТП

Знаменитая украинская певица Иванна Багова попала в серьезное ДТП в Словакии. Девушка ехала на машине вместе с матерью. За рулем сидел молодой человек исполнительницы. Внезапно водитель потерял управление и на полной скорости врезался в забор.



У мужчины диагностировали перелом ключицы. Певица получила перелом руки, а ее мать – ушиб внутренних органов. Пострадавших доставили в больницу. В личном микроблоге Иванна Багова сообщила, что ее уже прооперировали, передает Obozrevatel.com.



Напомним, украинская певица прославилась благодаря участию в шоу "Голос Чехии и Словакии" в 2012 году. На конкурсе Иванна Багова заняла первое место.