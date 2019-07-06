Популярная певица стала жертвой нападок в социальных сетях. Поводом для обсуждений стал необычный наряд звезды.

Популярная певица стала жертвой нападок в социальных сетях. Поводом для обсуждений стал необычный наряд звезды.Исполнительница стала лицом косметического бренда Lancôme. На мероприятии, организованном компанией, певица появилась в коротком платье-хамелеоне из парчи. "Это платье всех свело с ума", – поделилась Полина Гагарина в микроблоге.Необычный наряд не пришелся по вкусу некоторым подписчикам. Они заявили, что звезда выглядит нелепо в новом образе. "Как будто тряпка на швабре. Одни ребра, ножки-палочки. Некрасиво", "Как лягушка", "Тощая, слов нет. Тут уж не до платья", – цитирует пользователей издание "".Среди недовольных комментариев нашлось место и для положительных. Поклонники уверены, что короткий наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы. "Только вы могли позволить себе такую длину. Вы шикарная и ваши ноги тоже", "Какая вы красивая, Полина", "Вам очень идет это платье", – делились мыслями пользователи.Поддержать звезду поспешили многие известные персоны. Актриса Екатерина Варнава оставила в комментариях три влюбленных смайлика, а латвийский певец Маркус Рива назвал настоящей принцессой.