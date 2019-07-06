Два человека оказались в воде после падения автомобиля такси с набережной. Прибывшие спасатели эвакуировали водителя и пассажира при помощи лестниц, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.На записи видно, что водитель такси не справился с управлением – машину занесло, она пробила ограждение, и рухнула в воду.Как сообщает ТАСС, прибывшие спасатели при помощи лестниц вытащили из воды двух человек, находившихся в авто.По предварительным данным, никто из участников инцидента на набережной не пострадал.