Московский Локомотив обыграл петербургский Зенит и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России. Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе поделился впечатлениями от завоевания трофея.

Московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит" и в третий раз в истории завоевал Суперкубок России. Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе поделился впечатлениями от завоевания трофея."Хорошее начало сезона, обеими командами можно гордиться, – сообщил Кикнадзе в эфире радио "Маяк". – Очень рад нескольким обстоятельствам: тому, что забил Смолов, мы связываем с Федором большие надежды, тем более, что у нас у Джефферсона Фарфана травма; тому, что не сломались, когда уступали в счете; и тому, что вернулся Александр Коломейцев"."Миранчук? Здесь первый вице-президент "Барселоны", мы с ним обсуждали, он выделяет Лешу, как одного из лидеров команды – приятно такое признание. У Алексея должна быть хорошая футбольная судьба. Сегодня он доказал, что не только умеет вести игру, но и забивать голы, от него мы такой игры и ждем. Он и его брат – это те ребята, которые должны пойти далеко"."Начало второго тайма – это последствия "гола в раздевалку", который всегда бьет по нервам. Невозможно остыть и прийти в себя за 15 минут. "Локомотиву" потребовались особые морально-психологические силы – воля, настрой. Горжусь мужиками – это сильная игра с очень сильным соперником".Напомним, "Локомотив" в седьмой раз принимал участие в розыгрыше Суперкубка России. Ранее железнодорожники побеждали в 2003 и 2005 годах, а также терпели поражение в 2008-м, 2015-м, 2017-м и 2018-м годах.