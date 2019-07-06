На футбольном чемпионате Черного континента – Кубке африканских наций, - стартовала стадия плей-офф. В матче 1/8 финала встречались сборные Марокко и Бенина. Бумажные фавориты с север-запада Африки уступили скромному сопернику в серии пенальти – 1:1 (1:4).

На футбольном чемпионате Черного континента – Кубке африканских наций, — стартовала стадия плей-офф. В матче 1/8 финала встречались сборные Марокко и Бенина. "Бумажные" фавориты с север-запада Африки уступили скромному сопернику в серии пенальти – 1:1 (1:4).Марокканцы не справились с крепкой обороной соперника и все их атакующие усилия долгое время разбивались о катеначчо Бенина, а на 53-й минуте Адилью забил гол в ворота Марокко. Эн-Несири помог своей команде добиться ничьей, но в серии пенальти Бенин был сильнее на голову – 4:1.В другой игре встречались команды Уганды и Сенегала. Здесь никаких сенсаций не произошло и гол игрока "Ливерпуля" Мане, забитый на 15-й минуте встречи, принес победу сенегальским "Львам Теранги" – 1:0.