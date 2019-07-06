Звезда повредила колено несколько месяцев назад. 13-кратная
чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева попала на стол хирурга.
Звезда повредила колено несколько месяцев назад. 13-кратная
чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева попала на стол хирурга.
Звезда отечественного спорта повредила ногу во время отдыха
на Бали. Яна Кудрявцева долго откладывала необходимое лечение, так как не могла
отменить запланированную серию мастер-классов.
На днях чемпионка перенесла сложную операцию на колене. О
том, что попала на больничную койку, Кудрявцева рассказала в личном Instagram.
"Вчера мне сделали операцию на правом колене. Все прошло
хорошо. Весь день отходила от наркоза. У меня были проблемы с коленями, когда я
тренировалась. После Олимпиады в 2016-м ушла из спорта, перестала заниматься
подкачкой, что привело к осложнениям. Всегда занимайтесь спортом. Я теперь из
зала вылезать не буду", – поделилась Яна Кудрявцева.
Звезда художественной гимнастики поблагодарила за поддержку
супруга – хоккеиста команды "Салават Юлаев" Дмитрия Кугрышева. В конце
прошлого года у пары родилась дочь Ева. После рождения наследницы быстро пришла в форму. Звезда уже успела продемонстрировать роскошную фигуру в
личном микроблоге.
Добавим, получила серебряную медаль на
Олимпиаде в Бразилии. В 2017-м гимнастка завершила профессиональную карьеру. Сейчас
все свое время знаменитость посвящает дочери, а также мастер-классам по
художественной гимнастике.