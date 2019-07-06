Звезда повредила колено несколько месяцев назад. 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева попала на стол хирурга.

Звезда повредила колено несколько месяцев назад. 13-кратнаячемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева попала на стол хирурга.Звезда отечественного спорта повредила ногу во время отдыхана Бали. Яна Кудрявцева долго откладывала необходимое лечение, так как не моглаотменить запланированную серию мастер-классов.На днях чемпионка перенесла сложную операцию на колене. Отом, что попала на больничную койку, Кудрявцева рассказала в личном Instagram."Вчера мне сделали операцию на правом колене. Все прошлохорошо. Весь день отходила от наркоза. У меня были проблемы с коленями, когда ятренировалась. После Олимпиады в 2016-м ушла из спорта, перестала заниматьсяподкачкой, что привело к осложнениям. Всегда занимайтесь спортом. Я теперь иззала вылезать не буду", – поделилась Яна Кудрявцева.Звезда художественной гимнастики поблагодарила за поддержкусупруга – хоккеиста команды "Салават Юлаев" Дмитрия Кугрышева. В концепрошлого года у пары родилась дочь Ева. После рождения наследницы быстро пришла в форму. Звезда уже успела продемонстрировать роскошную фигуру вличном микроблоге.Добавим, получила серебряную медаль наОлимпиаде в Бразилии. В 2017-м гимнастка завершила профессиональную карьеру. Сейчасвсе свое время знаменитость посвящает дочери, а также мастер-классам похудожественной гимнастике.