Столичный Локомотив на поле ВТБ Арены в Москве обыграл петербургский Зенит со счетом 3:2 и в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок России.

Столичный "Локомотив" на поле "ВТБ Арены" в Москве обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:2 и в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок России.Первый тайм завершился вничью – 1:1. Счет в игре на седьмой минуте открыл нападающий железнодорожников Федор Смолов, которому ассистировал Рифат Жемалетдинов, а в составе "сине-бело-голубых" на последней минуте забил Сердар Азмун после того, как ему мяч при помощи рикошета скинул Артем Дзюба.Во втором тайме Азмун на 52-й минуте вывел свою команду вперед, но затем дважды отличился полузащитник московской команды Алексей Миранчук, забивший на 78-й и 82-й минутах."Локомотив" в седьмой раз принимал участие в розыгрыше Суперкубка России. Ранее железнодорожники побеждали в 2003 и 2005 годах, а также терпели поражение в 2008-м, 2015-м, 2017-м и 2018-м годах.