В Австрии, например, для сбора мусора разработали специальную электромашину.

Бережное потребление и переработка отходов являются одними из главных экологических вызовов современности. По оценкам Всемирного банка, к 2025 году человечество будет выбрасывать более 6 млн тонн мусора. Задача современных городов – как можно меньше отправлять мусор на полигоны и как можно больше – на вторичную переработку. Мировому опыту обращения с отходами была посвящена панельная дискуссия на Moscow Urban Forum.Москва планирует досрочно перейти на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. До конца года московские дворы оборудуют специальными контейнерами для раздельного сбора мусора.По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александра Соловьева, успех программы будет зависеть от того, как на нее отреагируют москвичи. Подготовка в программе в самом разгаре и очень важно сейчас вовлечь как можно больше горожан, важно, чтобы о программе говорили. Необходимо разрушать стереотип о том, что отсортированный мусор в итоге окажется на свалке. В настоящее время в городе уже действуют около 5 тыс точек сбора раздельного мусора.В Вене, столице Австрии, программа раздельного мусора уже успешно реализуется. Так, треть отходов собираются раздельно и идут на переработку, отмечает руководитель по предотвращению загрязнений департамента управления отходами Вены Мартина Аблейдингер. В стране запущено 16 мусороперерабатывающих центров. При этом, даже если мусор захороняется на полигоне, он предварительно сортируется – жители не жалуются на близость к полигону, он не приносит неудобств и опасностей."Месяц назад мы представили первую в Австрии электромашину для сбора мусора, сейчас она проходит испытания, мы планируем в будущем внедрять ее", - сказала Мартина Аблейдингер.В США раздельный сбор мусора является приоритетным направлением развития городов. Мы стремимся к нулевым отходам, борьбе с выбросами, недавно мы отказались от сжигания мусора, делится своим опытом руководитель направлений SF Carbon Fund, развития и сотрудничества, департамент окружающей среды Сан-Франциско Шон Розенмосс.Сегодня переработанные отходы могут найти широкое применение: их можно использовать как корм для животных, удобрения и при строительстве. Также мы стремимся минимизировать использование одноразовой посуды, а в будущем отказаться от нее совсем. Сейчас мы подключаем к этому школы, общественные организации. Важное внимание мы уделяем образовательным программам, связанным с сортировкой мусора – проводим лекции в школах, приобщаем к этому рестораны, гостиницы – очень важно, чтобы они тоже были интегрированы в эту систему. Также созданы специальные сервисы, которые могут организовать раздельный сбор мусора в компании. При этом очень важно понимать, что сортировка мусора – это бережное отношение к природе, а еще это новые рабочие места и инвестиции в инфраструктуру.Руководитель отдела санитарии и обращения с отходами, ООН-Хабитат Грэм Алабастер среди вызовов, которые сейчас стоят перед человечеством, назвал неправильную сортировку мусора, плохую институциональную среду, отсутствие мониторинга утилизации мусора и неэффективное использование инвестиций, которые идут на переработку отходов. Очень важно уделять внимание этим проблемам и приобщать граждан к раздельному сбору мусора и брать ответственность на себя.