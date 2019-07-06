В Сети обнародовали информацию о заработке телеюмористов на частных мероприятиях. Самыми дорогими артистами оказались Максим Галкин и Александр Ревва.

В Сети обнародовали информацию о заработке телеюмористов на частныхмероприятиях. Самыми дорогими артистами оказались Максим Галкин и АлександрРевва.Отечественных юмористов частенько приглашают для проведениявыпускных, свадеб, корпоративов и юбилеев. Однако выступление звездного комикамогут позволить себе только очень состоятельные люди.Например, молодой супруг Аллы Пугачевой – комик Максим Галкин – проситза сорокаминутный концерт более трех миллионов рублей, Александр Ревва требует за выход на сцену от двух миллионов. Звезда "Уральских пельменей" ЮлияМихалкова приедет к вам на торжество с юмористическим номером за 858 тысячрублей, а пенсионер Евгений Петросян за 700 тысяч.Чуть дешевле ценителям юмора могут обойтись выпускники "Аншлага":Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров –зарабатывают по 200 – 400 тысяч за частный концерт.Бюджетными, на фоне остальных, кажутся артисты "Кривогозеркала". Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец – 150 – 300тысяч рублей.Подрабатывают на корпоративах не только одиночные артисты,но и целые коллективы. Можно, например, пригласить сразу нескольких звезд шоу ComedyWoman. За получасовое выступление девушки просят миллион 790 тысяч. За те жеденьги готовы выступить участники "Уральских пельменей". Однако стоитучитывать, что каждый артист коллектива выставляет свой собственный райдер – этодобавляет головной боли заказчикам, сообщает сайт .