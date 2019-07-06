В Сети обнародовали информацию о заработке телеюмористов на частных
мероприятиях. Самыми дорогими артистами оказались Максим Галкин и Александр
Ревва.
В Сети обнародовали информацию о заработке телеюмористов на частных
мероприятиях. Самыми дорогими артистами оказались Максим Галкин и Александр
Ревва.
Отечественных юмористов частенько приглашают для проведения
выпускных, свадеб, корпоративов и юбилеев. Однако выступление звездного комика
могут позволить себе только очень состоятельные люди.
Например, молодой супруг Аллы Пугачевой – комик Максим Галкин – просит
за сорокаминутный концерт более трех миллионов рублей, Александр Ревва требует за выход на сцену от двух миллионов. Звезда "Уральских пельменей" Юлия
Михалкова приедет к вам на торжество с юмористическим номером за 858 тысяч
рублей, а пенсионер Евгений Петросян за 700 тысяч.
Чуть дешевле ценителям юмора могут обойтись выпускники "Аншлага":
Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров –
зарабатывают по 200 – 400 тысяч за частный концерт.
Бюджетными, на фоне остальных, кажутся артисты "Кривого
зеркала". Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец – 150 – 300
тысяч рублей.
Подрабатывают на корпоративах не только одиночные артисты,
но и целые коллективы. Можно, например, пригласить сразу нескольких звезд шоу Comedy
Woman. За получасовое выступление девушки просят миллион 790 тысяч. За те же
деньги готовы выступить участники "Уральских пельменей". Однако стоит
учитывать, что каждый артист коллектива выставляет свой собственный райдер – это
добавляет головной боли заказчикам, сообщает сайт .