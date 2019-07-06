Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ включила в резолюцию с призывом урегулировать разногласия между США и РФ путем переговоров поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на Россию. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.

Запад постоянно будет винить Россию во всех бедах, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Эксперт считает, что в вину России поставят и приостановку договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Россия будет виновата во всем и всегда", — цитирует сенатора РИА Новости.Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ включила в резолюцию с призывом урегулировать разногласия между США и РФ путем переговоров поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на Россию. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.Морозов назвал этот шаг — глобальным противостоянием с Россией. Однако считает, что ему не стоит придавать серьезное значение.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".