Нападающий московского Локомотива Джефферсон Фарфан, получивший травму хряща коленного сустава на тренировке сборной Перу перед матчем 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем (1:0), перенес в Испании операцию.

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, получивший травму хряща коленного сустава на тренировке сборной Перу перед матчем 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем (1:0), перенес в Испании операцию."Операция прошла нормально, чувствую себя хорошо, – приводит слова Фарфана пресс-служба "Локомотива". – Впереди непростой путь реабилитации, но я сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле. А пока буду болеть за "Локомотив" в Суперкубке и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку".Сообщается, что операция прошла успешно, а точные сроки восстановления станут известны после контрольного осмотра через месяц. Ближайшие несколько дней Джефферсон проведет в клинике в Барселоне.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Jefferson Farfan