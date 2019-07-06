Бывший председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий направил официальное письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Государственный деятель потребовал, чтобы глава страны немедленно подписал закон о полномочиях следственной комиссии.

Бывший председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий направил официальное письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Государственный деятель потребовал, чтобы глава страны немедленно подписал закон о полномочиях следственной комиссии.На заседании Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что 27 июня истек срок подписания закона о действиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы Украины. Государственный деятель уточнил, что теперь Владимир Зеленский не может наложить вето на постановление."Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не можете ветировать закон, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет заветирован, это будет нарушением закона", – цитирует бывшего председателя РИА Новости. Андрей Парубий добавил, что отправил президенту официальное письмо с требованием немедленно подписать закон.Материал дополняется.