В Иркутской области, в Тулуне, в пять раз сократилось количество подтопленных жилых домов. Но все-таки, по данным Интерфакса, еще 346 домов и участков остаются в воде.

В Иркутской области, в Тулуне, в пять раз сократилось количество подтопленных жилых домов. Но все-таки, по данным "Интерфакса", еще 346 домов и участков остаются в воде. Метеорологи прогнозируют снижение уровня воды в реках Ия, Бирюса и Ока еще на 10 сантиметров в ближайшие двое суток. В Роспотребнадзоре заявили, что вспышек заболеваний не зафиксировано. Тем не менее почти две тысячи жителей в 11 населенных пунктах в зоне наводнения все еще лишены электроэнергии. Большинство из них — опять же в Тулуне. Федеральная власть подталкивает к действиям региональную. Всего жертвами большой воды стали 22 человека. Ведется поиск пропавших без вести. Спасателям МЧС и коммунальщикам помогают военные.Еще минут 10-15 — и хлеб пойдет "отдыхать". Потом — в печь. Военные развернули в Тулуне, пострадавшем от паводка, едва ли не хлебобулочный мини-завод. Почти 500 буханок в день для тех, кто лишился крова и заработка.Группировка Министерства обороны в зоне ЧС — почти полторы тысячи человек. Инженеры разбирают завалы. Войска радиационно-химической защиты проверяют качество воды. Материально-технические службы помогают пострадавшим с едой и питьем.Вода постепенно отступает. На отмелях — снесенные потоком дома и машины."Наша задача — восстановить жизнеобеспечение, коммунальную инфраструктуру, водо- и теплоснабжение подготовить к сезону, завершить всю работу, связанную уже с выявлением ущерба, принять решение по каждому гражданину и семье, по потерянному домовладению или жилью", — заявил зампред правительства РФ Виталий Мутко.Расхожее и известное "под крылом самолета" и "зеленое море тайги", конечно, неуместно. Под лопастями вертолета — настоящий масштаб бедствия — тысячи гектаров затопленных земель.Военные вместе с сотрудниками МЧС будут заниматься ликвидацией последствий ЧС минимум месяц. Особый акцент — на специалистах медицинского профиля. Необходимо проводить вакцинацию, связанную со столбняком, а также вакцинацию от гепатита А.Новой волны паводка, по прогнозам метеорологов, в Иркутской области не ожидается. Впрочем, сейчас 30-градусная жара сменилась моросящим дождем.