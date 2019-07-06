Рустам Солнцев признался, что скандальное секс-видео с участием актера Алексея Панина, он забудет еще нескоро. Шоумен не может отойти от шока после ознакомления с нашумевшими кадрами.

Рустам Солнцев признался, что скандальное секс-видео сучастием актера Алексея Панина, он забудет еще нескоро. Шоумен не может отойтиот шока после ознакомления с нашумевшими кадрами."Большой эстет Панин далеко пошел. Может быть, он вырос ипоказывает нам, какими нам надо быть, а мы слабоваты, смотрим и не понимаем чего-либо.А может быть он, и эта версия тоже имеет место быть, сбрендил, с ума сошел, иэто не фигура речи", – предположил Рустам Солнцев, добавив, что если Алексейдействительно душевнобольной, то обращать внимания на его выходки не стоит.Другое дело если артист снимает свой интим под действиемзапрещенных веществ. По словам Рустама, Алексей в тех скандальных видеосмахивает также на человека под кайфом. Шоумен обратил внимание на "масляные" глазаартиста, его затуманенный взгляд. Солнцев отметил, что под действием веществ Панин не ведает, что творит."Ему кажется, что он в этих видео хорош, симпатичен,приколен, и нам всем будет кайфово на него смотреть. Но нет, эти видео вызывают,лично у меня, омерзение… Перед нами Панин – несимпатичный неухоженный дрыщ",– заметил шоумен.После задался вопросом:кто именно выкладывает эти видео? Знаменитость пришла к выводу, что если артистсам выставляет свои утехи на всеобщее обозрение, то он "дурак", однако, если же это делаеткто-то другой за спиной Алексея, то так поступает только "подлый кретин"."А ему приходится изображать, что онсам доволен, что эти видосы уплыли в Сеть", – объяснил реакцию Алексея Панина личном влоге на YouTube. Шоумен полагает, что интимные ролики похорониликарьеру Алексея, теперь Панину светит только работа в порно.