Злоумышленники, работавшие строителями на объекте, тайно погрузили листы металлической опалубки и трубы в автомобиль марки «Газель» и сдали в металлоприем...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали троих мужчин, подозреваемых в краже со строительного объекта.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из строительных компаний, который сообщил, что с территории строительного объекта, расположенного на 2-ом Сетуньском проезде, пропали листы металлической опалубки и трубы. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали троих подозреваемых в возрасте от 31 до 47 лет, один из которых ранее судим.Установлено, что злоумышленники, работавшие строителями на вышеуказанном объекте, тайно погрузили листы металлической опалубки и трубы в автомобиль марки «Газель» и сдали в металлоприем. Вырученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93