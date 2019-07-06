Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар может в самое ближайшее время оказаться в мадридском Реале. Как сообщают инсайдеры, чемпионы Франции сами предложили мадридистам провести переговоры по возможному трансферу игрока.

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар может в самое ближайшее время оказаться в мадридском "Реале". Как сообщают инсайдеры, чемпионы Франции сами предложили мадридистам провести переговоры по возможному трансферу игрока.Неймар в течение двух сезонов "ПСЖ" постоянно становился источником информации о том, что ему не нравится во Франции и он хочет вернуться в Испанию. При этом разговоры шли как о возвращении в "Барселону", которую бразилец покинул за рекордные 222 млн евро, так и о "Реале", боссы которого очень хотели видеть форварда в своем составе.В последнее время сам Неймар, который продолжает лечиться от травмы, полученной в составе национальной сборной, все больше склонялся к обновлению отношений с "Барсой", хотя ряд функционеров клуба обижены на бразильца за его уход и сопутствующие ему комментарии.И вот испанское издание Marca сообщило, что парижане в очередной раз предложили игрока "Реалу". Такие предложения поступали в Мадрид от "ПСЖ" и ранее, но, оказывается, испанцы пару раз отвечали отказом. И вот – новое предложение, которое, возможно, будет для "Королевского клуба" заманчивым с точки зрения финансов.