Двадцатка ведущих яхт-клубов Европы участвуют в третьем квалификационном этапе Sailing Champions League 2019. Все команды заняли призовые места в национальных парусных лигах своих стран, а 11 экипажей приехали в Северную столицу России впервые.

Двадцатка ведущих яхт-клубов Европы участвуют в третьем квалификационном этапе Sailing Champions League 2019. Все команды заняли призовые места в национальных парусных лигах своих стран, а 11 экипажей приехали в Северную столицу России впервые.В первый день турнира все они встретились на Неве, чтобы побороться за участие в финале Евролиги, который состоится в Швейцарии в августе. Петербург встретил спортсменов сурово – практически на протяжении всех гонок лил дождь и ветер на порывах достигал 15 узлов. Было проведено 4 неполных флайта, последние гонки пришлось отменить из-за сильного ливня и ветра, постоянно меняющего направление.Еще одним испытанием для участников стало течение Невы, с которым многим командам удалось разобраться далеко не с первого заезда. Сложнее всего, конечно, пришлось тем, кто гонялся в Петербурге впервые. А вот сильнейшая на сегодня российская команда "ПИРогово" — успела неплохо изучить акваторию в прошлые годы."Это только начало, ещё много раз все поменяется, — говорит Владимир Липавский из команды "ПИРогово". – Я очень хорошо знаком с акваторией, гоняюсь здесь лет 10 или 12 подряд. Не очень удобное направление — поперёк течения. Оно вносит свои коррективы, но в целом — всё ожидаемо. Мы в таком составе соревнуемся первый раз, пока что привыкаем друг к другу. Ветер одинаковый для всех, будем гоняться в тех условиях, которые нам предложит питерская погода".По итогам первого дня гонок лидерство захватила немецкая команда Wassersport-Verein Hemelingen (причем, у них на одну гонку меньше, чем у их ближайших соперников), на втором месте еще одна команда из Германии Bayerischer Yacht-Club, на третьем российская команда "ПИРогово".