Водитель автокрана не справился с управлением, и многотонная машина буквально вывалилась за пределы проезжей части, смяв ограждение и сбив мачту освещения. Очевидцы сняли на видео момент аварии и ее последствия.

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с участием автокрана в Санкт-Петербурге, произошедшей во второй половине дня минувшей пятницы, 5 июля.По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, после чего многотонная машина перевернулась на бок и буквально вывалилась с проезжей части, подмяв под себя ограждение на съезде с Кольцевой автомобильной дороги, и сбив столб.В результате инцидента никто не пострадал.