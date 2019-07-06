Британская королева не сможет посетить церемонию крещения своего правнука Арчи. Родители малыша – принц Гарри и Меган Маркл – забыли свериться с графиком Елизаветы II в момент планирования мероприятия.

Британская королева не сможет посетить церемонию крещения своегоправнука Арчи. Родители малыша – принц Гарри и Меган Маркл – забыли свериться сграфиком Елизаветы II вмомент планирования мероприятия.Завтра, 6 июля, состоятся крестины первенца герцога игерцогини Сассекских. Церемония по королевским меркам будет очень скромной: планируется не более 25 человек гостей. Меж тем среди приглашенных не будет прабабушкиавгустейшего ребенка – Елизаветы II.Британская королева не сможет посетить мероприятие из-заплотного рабочего графика. Именно в этот день монарх будет о отъезде.Оказалось, что Мекан Маркл и принц Гарри забыли ознакомитсяс планом поездок Елизаветы II.Более того, изначально планировалось устроить крестины 5 июля, однако этот деньне подошел принцу Чарльзу. Сын королевы сообщил, что у него свободна толькосуббота, 6 июля.Меган Маркл, которая, к слову, очень дружна со свекром, переназначиладату, забыв посоветоваться с помощниками царственной прабабушки своего малыша. ЕлизаветаII осталасьне у дел.Как сообщает The Daily Express, королева оченьхотела попасть на крестины ребенка Меган Маркл и принца Гарри, но послеанонсирования даты ей пришлось забыть о торжестве. Теперь Елизавете II толькои остается – рассказывать, как она "счастлива" за правнука.