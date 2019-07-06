Британская королева не сможет посетить церемонию крещения своего
правнука Арчи. Родители малыша – принц Гарри и Меган Маркл – забыли свериться с
графиком Елизаветы II в
момент планирования мероприятия.
Британская королева не сможет посетить церемонию крещения своего
правнука Арчи. Родители малыша – принц Гарри и Меган Маркл – забыли свериться с
графиком Елизаветы II в
момент планирования мероприятия.
Завтра, 6 июля, состоятся крестины первенца герцога и
герцогини Сассекских. Церемония по королевским меркам будет очень скромной: планируется не более 25 человек гостей. Меж тем среди приглашенных не будет прабабушки
августейшего ребенка – Елизаветы II.
Британская королева не сможет посетить мероприятие из-за
плотного рабочего графика. Именно в этот день монарх будет о отъезде.
Оказалось, что Мекан Маркл и принц Гарри забыли ознакомится
с планом поездок Елизаветы II.
Более того, изначально планировалось устроить крестины 5 июля, однако этот день
не подошел принцу Чарльзу. Сын королевы сообщил, что у него свободна только
суббота, 6 июля.
Меган Маркл, которая, к слову, очень дружна со свекром, переназначила
дату, забыв посоветоваться с помощниками царственной прабабушки своего малыша. Елизавета
II осталась
не у дел.
Как сообщает The Daily Express, королева очень
хотела попасть на крестины ребенка Меган Маркл и принца Гарри, но после
анонсирования даты ей пришлось забыть о торжестве. Теперь Елизавете II только
и остается – рассказывать, как она "счастлива" за правнука.